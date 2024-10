Mistermovie.it - Mister Movie | Danny Trejo guida i non morti in “Seven Cemeteries” e parla della sua autobiografia

Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia:, l’iconico attore noto per i suoi ruoli duri ma spesso divertenti, torna sul grande schermo con il film “”, dove interpreta un ruolo che lo vedere una squadra di non. Ma oltre ai suoi successi cinematografici,ha anche aperto una finestra sulla sua vita personale con l’: My Life of Crime, Redemption, and Hollywood”, offrendo uno sguardo intimo e avvincente sul suo straordinario viaggio dal crimine alla redenzione. Il desiderio diper una biografia diretta da Robert Rodriguez In una recente intervista con Chris Killian di ComicBook, è stato chiesto achi avrebbe voluto come regista nel caso la suavenisse adattata in un film. La sua risposta? Robert Rodriguez.