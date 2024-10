Minacciato con un coltello perché doveva restituire il denaro prestato: un arresto (Di sabato 19 ottobre 2024) Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo cinquantaduenne per il reato di tentata estorsione aggravata nei confronti di un altro cittadino italiano. In particolare le volanti, intorno a mezzogiorno, sono intervenute in una piazza del centro di Ravenna, su richiesta Ravennatoday.it - Minacciato con un coltello perché doveva restituire il denaro prestato: un arresto Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha tratto inun uomo cinquantaduenne per il reato di tentata estorsione aggravata nei confronti di un altro cittadino italiano. In particolare le volanti, intorno a mezzogiorno, sono intervenute in una piazza del centro di Ravenna, su richiesta

