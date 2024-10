Milan, Gabbia salta la sfida con l’Udinese: ecco chi giocherà al suo posto in difesa (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Milan perde il suo difensore centrale fresco di convocazione con la Nazionale italiana. ecco chi al suo posto Pessima notizia in casa Milan con Matteo Gabbia che salterà la sfida contro l’Udinese a causa di un fastidio muscolare. La grande mole di partite da affrontare obbliga Fonseca a non rischiare. Secondo la Redazione di Calcionews24.com - Milan, Gabbia salta la sfida con l’Udinese: ecco chi giocherà al suo posto in difesa Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Ilperde il suo difensore centrale fresco di convocazione con la Nazionale italiana.chi al suoPessima notizia in casacon Matteoche salterà lacontroa causa di un fastidio muscolare. La grande mole di partite da affrontare obbliga Fonseca a non rischiare. Secondo la Redazione di

