Media, almeno 73 morti in raid israeliani a nord di Gaza (Di sabato 19 ottobre 2024) almeno 73 civili palestinesi sono rimasti uccisi questa sera in un attacco aereo israeliano che ha preso di mira un complesso residenziale nella città di Beit Lahiya, nel nord di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa e al Jazeera. Fonti locali hanno riferito che gli aerei da guerra israeliani hanno effettuato intensi bombardamenti su Beit Lahiya, distruggendo completamente un complesso residenziale mentre i civili si trovavano all'interno, causando almeno 73 morti e numerosi feriti. Molte persone sono ancora intrappolate sotto le macerie e le squadre di soccorso non riescono a raggiungerle. Quotidiano.net - Media, almeno 73 morti in raid israeliani a nord di Gaza Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024)73 civili palestinesi sono rimasti uccisi questa sera in un attacco aereo israeliano che ha preso di mira un complesso residenziale nella città di Beit Lahiya, neldi. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa e al Jazeera. Fonti locali hanno riferito che gli aerei da guerrahanno effettuato intensi bombardamenti su Beit Lahiya, distruggendo completamente un complesso residenziale mentre i civili si trovavano all'interno, causando73e numerosi feriti. Molte persone sono ancora intrappolate sotto le macerie e le squadre di soccorso non riescono a raggiungerle.

