Maltempo scuole chiuse a Somma Vesuaviana

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSalvatore Di Sarno – sindaco diVesuviana, nel napoletano: “Ho firmato l’ordinanza di chiusura, per oggi, Sabato 19 Ottobre, di tuttte ledi ogni ordine e grado, del Cimitero, di Parco Europa. Si ordina anche l’interdizione della sosta in permanenza di persone e mezzi sui ponti presenti sul territorio diVesuviana”. “Premesso che la Giunta Regionale della Campania Direzione Generale, Lavori Pubblici e Protezione Civile, ha diffuso l’avviso regionale di allerta meteo – idrogeologica e idraulica, con livello di criticità arancione, ho firmato pochi minuti fa l’ordinanza sindacale che per la giornata di oggi, Sabato 19 Ottobre, prevede la chiusura delledi ogni ordine e grado, del Cimitero, del parco Europa e l’interdizione della sosta in permanenza di persone e mezzi sui ponti presenti sul territorio diVesuviana”.