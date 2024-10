Thesocialpost.it - Maltempo a Catania: strade allagate e interventi d’emergenza. Fiume Salso esonda

(Di sabato 19 ottobre 2024) Un’ondata diha colpito la Sicilia, trasformando lediin veri e propri fiumi d’acqua. La pioggia torrenziale, alimentata dalle acque provenienti dai paesi etnei, ha causato allagamenti e situazioni di pericolo. In particolare, via Etnea è stata completamente invasa dall’acqua, con marciapiedi sommersi e uno scooter che galleggiava trascinato dalla corrente verso piazza Duomo, seguito dal suo proprietario in difficoltà, soccorso da alcuni passanti. Il drammatico episodio, ripreso da diversi cittadini, ha rapidamente fatto il giro dei social.dei vigili del fuoco e soccorsi I vigili del fuoco disono stati impegnati in numerosia causa del, con oltre 50 operazioni di soccorso nella città e in provincia. Le principali criticità riguardano auto in panne, dissesti statici e allagamenti.