Maltempo | 600mila imprese e 81 milioni di italiani a rischio frane e alluvioni

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) In Italia sono 5,7le persone e 405mila leche vivono e operano in aree adie 2,4i cittadini e 226mila leche risiedono in zone ad elevatodi, fenomeni sempre più frequenti che nel decennio 2013-2022 hanno provocato danni economici per 5 miliardi di euro ogni anno. L’allarme sui rischi idrogeologici che minacciano gliè contenuto in una rilevazione che Confartigianato presenta durante la Settimana per l’energia e la sostenibilità organizzata dal 21 al 27 ottobre con 65 eventi in tutta Italia per fare il punto sulle prospettive della transizione green. Secondo il rapporto di Confartigianato i timori per gli effetti del climate change sono più diffusi in Italia rispetto alla media europea: il 44% dei nostri connazionali si sente esposto a eventi meteorologici estremi, a fronte del 38% percepito nell’Ue.