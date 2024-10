Calciomercato.it - Lungo stop UFFICIALE: carriera a rischio

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ilpotrebbe incidere indelebilmente sulladel calciatore: laè adopo il verdettoIl calcio è fatto di giocate tecniche destinate a rimanere nella storia di un club o di un campionato. Momenti epici che restano nell’immaginario personale e collettivo, destinate a dare anche una svolta alladi chi le compie. Altri eventi, invece, rischiano di avere l’effetto contrario epare indelebilmente il percorso dei singoli. (ANSA FOTO) – calciomercato.itAvviene anche ai massimi livelli, ma soprattutto in categorie minori, in cui di base capita molto più spesso di avere lunghie squalifica che possono lasciare traccia indelebili nella vita dei singoli. È quello che è successo nel recente passato in Seconda Categoria e più precisamente nella Coppa Puglia.