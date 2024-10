LIVE Lecce-Inter Primavera: cronaca e risultato in diretta (Di sabato 19 ottobre 2024) Quest’oggi si disputa la partita Lecce-Inter Primavera: il match è valido per l’ottava giornata di campionato. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 13. Si gioca al Deghi Center. LIVE Lecce-Inter Primavera (ore 11) – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP 10.40 Inizia il LIVE di Lecce-Inter Primavera, il fischio d’inizio è in programma alle ore 11. Ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori. Lecce (4-3-3): Rafaila; Ubani, Pehlivanov, Esposito, Addo; Kovac, Gorter, Yilmaz; Winkelmann, Bertloucci, Delle Monache.A disposizione: Verdosci, Russo, Vescan-Kodor, Agrimi, Pacia, Minerva, Pantaleo, Zanotel, Mboko Mundondo, Pejazic, Denis.Allenatore: Giuseppe Scurto. Inter (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Re Cecconi, Alexiou, Motta; Venturini, Zanchetta, Topalovic; Romano, Spinaccè, Quieto. Inter-news.it - LIVE Lecce-Inter Primavera: cronaca e risultato in diretta Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Quest’oggi si disputa la partita: il match è valido per l’ottava giornata di campionato. Segui l’eventocon latestuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 13. Si gioca al Deghi Center.(ore 11) – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP 10.40 Inizia ildi, il fischio d’inizio è in programma alle ore 11. Ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori.(4-3-3): Rafaila; Ubani, Pehlivanov, Esposito, Addo; Kovac, Gorter, Yilmaz; Winkelmann, Bertloucci, Delle Monache.A disposizione: Verdosci, Russo, Vescan-Kodor, Agrimi, Pacia, Minerva, Pantaleo, Zanotel, Mboko Mundondo, Pejazic, Denis.Allenatore: Giuseppe Scurto.(4-3-3): Calligaris; Aidoo, Re Cecconi, Alexiou, Motta; Venturini, Zanchetta, Topalovic; Romano, Spinaccè, Quieto.

