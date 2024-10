Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: Vece in finale nel Time Trial! Avanti Predomo e Moro nella sprint

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.13: Nono posto per l’indiano Lajtoniam con 10?092 13.12: Qualificato anche Stefanoche fa segnare il sesto tempo alle spalle dicon 9?943 13.11: Il giapponese Nakano va al comando con 9?711, ora13.10: Quarto posto e qualificazione per Mattiacon 9?938. Tra poco13.09: Ultimo posto per il rappresentante di Hong Kong To con 10?267, tocca a13.08: terzo posto e qualificazione per il canadese Rorke con 9?852 13.07: Quarto posto per il malese Sahrom con 10?004 13.05: Primo posto per il canadese Dodyk con 9?756 13.03: Secondo posto per il britannico Hiley con 9?950 13.02: L’olandese Van Loon con 9?829 è in testa sul tedesco Hackmann con 10?179 12.59: A breve il via delle qualificazioni dellomaschile. Due gli azzurri al via. I primi 4 vannomente agli ottavi, dal quinto al 28mo ai sedicesimi.