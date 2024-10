LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: New Zealand può chiudere i conti, Ineos Britannia per la disperata rimonta (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata di match race della finale di America’s Cup 2024 tra Team New Zealand ed Ineos Britannia. Dopo le due nettissime vittorie di ieri i neozelandesi possono chiudere i conti dall’alto del 6-2 maturato a margine delle 8 regate disputate. Dentro o fuori invece per i britannici, chiamati ad un autentico miracolo sportivo. Tutti attendevano la risposta degli oceanici, che è arrivata veemente con due vittorie dal margine siderale, frutto di capolavori tecnico-tattici quando a bordo che a terra grazie alla perfetta lettura delle condizioni “tricky” delle due regate disputatesi ieri. Ora Nathan Outteridge, Peter Burling e l’equipaggio neozelandese devono solamente conquistare un solo match race per mettere le mani per la terza volta consecutiva sulla Vecchia Brocca. Oasport.it - LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: New Zealand può chiudere i conti, Ineos Britannia per la disperata rimonta Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della sesta giornata di match race della finale diCuptra Team Newed. Dopo le due nettissime vittorie di ieri i neozelandesi possonodall’alto del 6-2 maturato a margine delle 8 regate disputate. Dentro o fuori invece per i britannici, chiamati ad un autentico miracolo sportivo. Tutti attendevano la risposta degli oceanici, che è arrivata veemente con due vittorie dal margine siderale, frutto di capolavori tecnico-tattici quando a bordo che a terra grazie alla perfetta lettura delle condizioni “tricky” delle due regate disputatesi ieri. Ora Nathan Outteridge, Peter Burling e l’equipaggio neozelandese devono solamente conquistare un solo match race per mettere le mani per la terza volta consecutiva sulla Vecchia Brocca.

