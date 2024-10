L'elicottero "Drago 146" dei pompieri porta in salvo l'uomo rimasto sul tetto della casa: le immagini (Di sabato 19 ottobre 2024) L'elicottero dei vigili del fuoco "Drago 146" del reparto volo di Catania è intervenuto a Licata a supporto delle squadre di terra dei pompieri, impegnati in queste ore nel salvataggio di persone. Nel video l'equipaggio con l'ausilio di personale elisoccorritore ha provveduto a soccorrere una Agrigentonotizie.it - L'elicottero "Drago 146" dei pompieri porta in salvo l'uomo rimasto sul tetto della casa: le immagini Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L'dei vigili del fuoco "146" del reparto volo di Catania è intervenuto a Licata a supporto delle squadre di terra dei, impegnati in queste ore nel salvataggio di persone. Nel video l'equipaggio con l'ausilio di personale elisoccorritore ha provveduto a soccorrere una

VIDEO – Si perdono tra i boschi di Prossedi : l’elicottero dei pompieri li recupera - it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. L’operatore VF è riuscito a contattare telefonicamente i due malcapitati, ottenendo le coordinate geografiche della loro posizione, fondamentali per l’immediata attivazione dell’elicottero del Reparto Volo VVF di Ciampino e della squadra ... (Ilfaroonline.it)

Alluvione in Emilia Romagna - le immagini aeree dei campi allagati dall’elicottero dei pompieri - Il Comune ha informato tutti residenti di evacuare in caso di strade percorribili o di recarsi ai piani alti se le strade non fossero percorribili. A Casola Valsenio interventi in atto per diverse frane che hanno ostruito strade di collegamento. Al lavoro oltre alle squadre locali del Soccorso Alpino e Speleologico, sono giunte squadre da Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto. (Secoloditalia.it)

Più di 500 interventi dei pompieri : persone bloccate in casa salvate in elicottero - VIDEO - Vigili del fuoco al lavoro senza sosta da mercoledì in Emilia-Romagna per far fronte ai danni causati dall’intensa ondata di maltempo che sta colpendo la regione. (Ravennatoday.it)