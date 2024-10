La mamma di Leonardo, il 15enne suicida: “La scuola doveva proteggerlo, non li perdono, voglio la verità” (Di sabato 19 ottobre 2024) Vicktoryia chiede giustizia sulla morte del figlio: “Altre denunce stanno arrivando, il muro dell’omertà sta cadendo” Repubblica.it - La mamma di Leonardo, il 15enne suicida: “La scuola doveva proteggerlo, non li perdono, voglio la verità” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Vicktoryia chiede giustizia sulla morte del figlio: “Altre denunce stanno arrivando, il muro dell’omertà sta cadendo”

Leonardo suicida a 15 anni per i bulli - la mamma : «Mi avete tolto mio figlio - non sono pronta a perdonarvi. I prof? Dovevano proteggerlo» - «A un certo punto della cerimonia si è avvicinato il preside del Panzini per farmi le condoglianze, a due passi c'era la bara di Leo. Io gli ho detto solo: 'La prego di... (Leggo.it)

Leonardo suicida a 15 anni per colpa dei bulli - la confessione alla mamma : «Non ce la faccio più - l'ho detto al prof ma non mi ascolta» - Non si da pace Viktorya, la mamma di Leonardo, lo studente 15enne che si è tolto la vita a Montignano di Senigallia, in provincia di Ancona. Secondo la 40enne, bielorussa di origini... (Leggo.it)

I funerali di Leonardo - il 15enne vittima dei bulli suicida a Senigallia. La mamma cita Michael Jackson : “In un mondo pieno di odio - dobbiamo avere il coraggio di sperare” - In centinaia alla chiesa di Montignano, con cartelli, rose, peluche e palloncini. Il parroco: “La vita è fragile, maneggiare con cura”. L’avvocata della famiglia: “Un’altra ragazza vittima di bullismo l’anno scorso nello stesso istituto”. (Bologna.repubblica.it)