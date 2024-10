Ilary Blasi, possibile futuro al cinema: il retroscena con Giampaolo Morelli (Di sabato 19 ottobre 2024) Ilary Blasi pensa al futuro e potrebbe anche lasciare per qualche tempo la televisione. La conduttrice pensa al cinema. Ilary Blasi, dal microfono al ciak. Questo continua a balenare nella mente della conduttrice: lasciare la televisione per il cinema, almeno temporaneamente. Il possibile salto di qualità potrebbe essere già avvenuto. La donna è all’interno dell’ultimo lavoro da regista di Giampaolo Morelli. “L’amore e altre seghe mentali” – questo il titolo del film – è stato presentato nei giorni scorsi. Ilary Blasi (ansafoto) – cityrumors.itNel cast anche la Blasi. Interpreta sè stessa. Questo rappresenta comunque un piccolo grande passo verso il mondo della settima arte. La celebre conduttrice, in punta di piedi, ci era già entrata. Il merito è del documentario Unica: la confessione dopo l’addio a Francesco Totti. Cityrumors.it - Ilary Blasi, possibile futuro al cinema: il retroscena con Giampaolo Morelli Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di sabato 19 ottobre 2024)pensa ale potrebbe anche lasciare per qualche tempo la televisione. La conduttrice pensa al, dal microfono al ciak. Questo continua a balenare nella mente della conduttrice: lasciare la televisione per il, almeno temporaneamente. Ilsalto di qualità potrebbe essere già avvenuto. La donna è all’interno dell’ultimo lavoro da regista di. “L’amore e altre seghe mentali” – questo il titolo del film – è stato presentato nei giorni scorsi.(ansafoto) – cityrumors.itNel cast anche la. Interpreta sè stessa. Questo rappresenta comunque un piccolo grande passo verso il mondo della settima arte. La celebre conduttrice, in punta di piedi, ci era già entrata. Il merito è del documentario Unica: la confessione dopo l’addio a Francesco Totti.

