Ilaria Salis tra gli “indagati” del centro sociale Askatasuna di Torino. FdI: “Un fatto gravissimo” (Di sabato 19 ottobre 2024) Ilaria Salis si recherà al centro sociale Askatasuna di Torino stasera, nonostante gli striscioni affissi ieri contro di lei e contro il Cso piemontese davanti alla sede di Avs nel capoluogo. «Le intimidazioni dei neofascisti non ci spaventano e Torino, città antifascista, darà il benvenuto a Ilaria Salis, dopo averla largamente sostenuta nel corso della campagna elettorale», recita così una nota di Avs, firmata da Marco Grimaldi, vicepresidente alla Camera di Avs, Sara Diena capogruppo al comune di Torino per sinistra ecologista e Alice Ravinale, capogruppo in Regione Piemonte di Avs . Alcuni dei militanti di Askatasuna sono attualmente a processo per associazione a delinquere: per questo motivo alcuni esponenti di FdI, come la deputata Augusta Montaruli e la senatrice Paola Ambrogio, hanno definito come “un fatto gravissimo” ed “inammissibile” la sua presenza in quel luogo. Secoloditalia.it - Ilaria Salis tra gli “indagati” del centro sociale Askatasuna di Torino. FdI: “Un fatto gravissimo” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024)si recherà aldistasera, nonostante gli striscioni affissi ieri contro di lei e contro il Cso piemontese davanti alla sede di Avs nel capoluogo. «Le intimidazioni dei neofascisti non ci spaventano e, città antifascista, darà il benvenuto a, dopo averla largamente sostenuta nel corso della campagna elettorale», recita così una nota di Avs, firmata da Marco Grimaldi, vicepresidente alla Camera di Avs, Sara Diena capogruppo al comune diper sinistra ecologista e Alice Ravinale, capogruppo in Regione Piemonte di Avs . Alcuni dei militanti disono attualmente a processo per associazione a delinquere: per questo motivo alcuni esponenti di FdI, come la deputata Augusta Montaruli e la senatrice Paola Ambrogio, hanno definito come “un” ed “inammissibile” la sua presenza in quel luogo.

Ilaria Salis sempre peggio : a Torino per “omaggiare” il centro sociale Askatasuna e i violenti No Tav - “E’ uno scherzo, vero?”, si chiede un altro. Ultime bravate firmate da Ilaria Salis. Che un’ europarlamentare (The Left) si rechi presso uno dei centri sociali più violenti, protagonisti di scontri con la polizia e di devastazioni in città grida vendetta. “Bene che me ne sia andato dall’Italia tanti anni fa”, commenta amaro un utente su X. (Secoloditalia.it)

