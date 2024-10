Lanazione.it - Il miglior parrucchiere del mondo. Vince il salone di un altopascese

(Di sabato 19 ottobre 2024) Come Sinner. Primo posto nelle classifiche mondiali. Già la nomination era stata un successo, ma per Luca Piattelli la partecipazione a Parigi è stata trionfale. Infatti, la serata finale della MCB by Beautè Selection, che si tiene ogni anno nella capitale transalpina, ha decretato la vittoria del suodi New Dehli nella categoria Best Salon. Per lo stilistaLuca Piattelli una grandissima soddisfazione per una operazione commerciale e anche culturale che lo ha visto sbarcare circa un anno fa con il primo di una serie di atelier a New Delhi, in India, arredato con grande impegno e secondo il gusto italiano, ricalcando ildove abitualmente Piattelli lavora. Best Salon Award 2024 – What’s Up In Paris è promosso da Estetica Design e MCB by Beauté Sélection.