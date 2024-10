Gqitalia.it - I migliori ruoli di Paul Mescal raccontati da Paul Mescal

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di sabato 19 ottobre 2024)non si è risparmiato nell'intervista che ha concesso a Gabriella Paiella di GQ US per il numero di novembre. Ha parlato di tutto, di cinema, di pantaloncini corti (un classico che ha rilanciato come pochi), perfino dei rumor sui social e di privacy. Non solo, in quell'occasione, ha anche registrato una Beginner's Guide per chi ancora non lo conoscesse bene. Un fantastico video di una decina di minuti in cui riassume la sua carriera, tra serie e film, a uso di chi ha amato i suoi personaggi e di chi ancora non li ha visti. Scopriamo così, cosa pensa e cosa lo ha legato ai suoipiù famosi, cosa ha amato dei set, come ha vissuto le reazioni del pubblico, come e perché ha scelto di partecipare ai progetti.