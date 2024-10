Quotidiano.net - I fidanzati eroi: "Li abbiamo tirati su con il guinzaglio"

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di sabato 19 ottobre 2024) VENTURINA TERME (Livorno) "Lisalvati con questo". Martina Serini e Luca Fontani sono riusciti a strappare dall’ondata di piena del torrente, un uomo e una ragazza rimasta bloccata in auto con l’acqua ormai quasi sopra al finestrino della portiera. Come avete fatto? "lldel cane, lungo una decina di metri che usiamo per permettere al nostro amato quattrozampe un po’ di libertà nelle passeggiate serali, è stato provvidenziale. Avevamo solo quello a portata di mano e lousato" Come era la situazione? "L’ondata di acqua fangosa che ha lambito e allagato i piani bassi delle abitazioni di Cafaggio, ha travolto anche un uomo da poco uscito da un bar che ha cercato di resistere aggrappato a un guardrail e un cartello stradale. Ma noi losaputo solo dopo.