Giani chiede stato emergenza nazionale: "Presto quantificazione spese" Il presidente Regione Toscana Giani chiede stato emergenza nazionale. Dopo aver firmato lo stato di emergenza regionale per i territori colpiti dal maltempo che ha messo in ginocchio la Toscana, Giani ha interpellato il ministro per la protezione civile Nello Musumeci affinché sia dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Toscana con nuova allerta meteo anche sabato 19 ottobre. Nella missiva inviata al ministero e al dipartimento omonimo, Giani illustra la situazione nelle zone interessate dall'esondazione dei corsi d'acqua nei bacini del Cecina, del Cornia e di quelli afferenti alla parte più alta del bacino dell'Ombrone grossetano e nel bacino dell'Elsa.

“Chiesto stato di emergenza”. Nuova allerta rossa : la città diventa un lago - auto sommerse - cittadini evacuati - Nel territorio della città delle torri in provincia di Siena sono state evacuate sei persone. Segnalati temporali e rischio idraulico e idrogeologico. . Il maltempo oggi 19 ottobre non dà tregua sull’Italia. Ancora pioggia e nubifragi ed è scattata l’allerta rossa in Emilia Romagna e arancione in altre 6 regioni oltre alla stessa Emilia Romagna. (Caffeinamagazine.it)

Maltempo - allerta in tutta Italia : in Toscana chiesto stato di emergenza nazionale – La diretta - 06:00 Toscana: chiesto stato di emergenza nazionale In Toscana, il presidente della regione Eugenio Giani ha chiesto lo stato di emergenza nazionale, dopo i danni provocati dalle recenti precipitazioni. In Veneto, l’attenzione è massima sui corsi d’acqua principali, come i fiumi Brenta, Bacchiglione, Alpone e Retrone, che potrebbero causare esondazioni. (Thesocialpost.it)

Maltempo estremo in Italia : chiesto lo stato d’emergenza nazionale - Maltempo estremo in Italia: chiesto lo stato d’emergenza nazionale – Il presidente Eugenio Giani ha ufficializzato lo stato di emergenza regionale a seguito degli eventi meteorologici avversi che hanno colpito i territori nelle ultime ore. A questo proposito, ha contattato il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, per richiedere la dichiarazione di uno stato di emergenza nazionale. (Tvzap.it)