Genoa, Gilardino: «Zero dubbi su questa squadra. Balotelli? Mi godo Pinamonti…» (Di sabato 19 ottobre 2024) Le parole di Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, nel post partita della sfida di Serie A contro il Bologna. Tutti i dettagli Alberto Gilardino ha parlato a Dazn nel post partita di Genoa-Bologna, terminata 2-2 REAZIONE – «Non avevo dubbi che i ragazzi potessero avere e fare una reazioni di questo tipo. Non abbiamo mollato di un centimetro. Calcionews24.com - Genoa, Gilardino: «Zero dubbi su questa squadra. Balotelli? Mi godo Pinamonti…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Le parole di Alberto, allenatore del, nel post partita della sfida di Serie A contro il Bologna. Tutti i dettagli Albertoha parlato a Dazn nel post partita di-Bologna, terminata 2-2 REAZIONE – «Non avevoche i ragazzi potessero avere e fare una reazioni di questo tipo. Non abbiamo mollato di un centimetro.

Serie A - Genoa-Bologna 2-2 : una doppietta di Pinamonti salva Gilardino - . Alle 18 tocca al Milan ospitare l’Udinese a San Siro. Sullo 0-2 è arrivata la reazione della squadra di Alberto Gilardino, che ha recuperato il risultato grazie a una doppietta di Pinamonti. Ospiti in vantaggio con Bonny al 20?, pareggio dei lariani con un gol di Nico Paz al 45?. Felsinei in vantaggio al 37? con Orsolini. (Lapresse.it)