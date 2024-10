Ilnapolista.it - Fonseca: «È il Milan che voglio vedere, tutti si sacrificano per la squadra»

(Di sabato 19 ottobre 2024): «È ilchesiper la».a Dazn dopo la vittoria per 1-0 sull’Udinese. Ilha giocato in dieci uomini dal 29esimo. Nasce un nuovo: «Devo dire che la partita ha avuto due parti. Una fino al 30esimo quando abbiamo preso il cartellino rosso. Trenta minuti contro unaforte come l’Udinese, trenta minuti di grande personalità, grande qualità di gioco, vicino a quello che iodal. Poi, in dieci, partita da spirito di, abbiamo sofferto insieme. Se qualcuno ha dubbi sull’unità di questa, oggi abbiamo avuto una dimostrazione. Dimostrazione di unità, di lavoro insieme, di spirito di. Per me è l’aspetto più importante, sono molto soddisfatto dei giocatori, chi è subentrato è stato decisivo. È vero che abbiamo sofferto ma contro l’Udinese è normale.