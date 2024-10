Festa del Cinema di Roma, l’attrice di ‘Leggere Lolita a Teheran’ Golshifteh Farahani: “La cultura è sopravvivenza, nessun regime può togliercela” (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le pagine di ‘Leggere Lolita a Teheran’ di Azar Nafisi (edito da Adelphi) prendono vita nell’omonimo film di Eran Riklis con protagonista Golshifteh Farahani, in anteprima alla 19esima Festa del Cinema di Roma e prossimamente in sala con Minerva Pictures. “Sento profondamente le parole di questo Romanzo, vorrei inghiottirle. Ti fa capire come la cultura sia vitale perché spinge le persone, soprattutto in Paesi come l’Iran, a correre i pericoli pur di continuare a leggere i libri. Noi sopravviviamo attraverso la cultura da sempre, nessun regime potrà mai togliercela”, dichiara Golshifteh Farahani. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le pagine didi Azar Nafisi (edito da Adelphi) prendono vita nell’omonimo film di Eran Riklis con protagonista, in anteprima alla 19esimadeldie prossimamente in sala con Minerva Pictures. “Sento profondamente le parole di questonzo, vorrei inghiottirle. Ti fa capire come lasia vitale perché spinge le persone, soprattutto in Paesi come l’Iran, a correre i pericoli pur di continuare a leggere i libri. Noi sopravviviamo attraverso lada sempre,potrà mai”, dichiara

