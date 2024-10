F1, Fred Vasseur: “Sul caso T-Tray, se è tutto vero è più che barare. L’ala della McLaren a Baku non era legale” (Di sabato 19 ottobre 2024) Non si è assolutamente nascosto Fred Vasseur nell’intervista al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio degli Stati Uniti. Il Team Principal della Ferrari ha parlato sia del risultato di Charles Leclerc e Carlos Sainz, rispettivamente terzo e quinto, ma anche dei casi riguardanti Red Bull e McLaren, che sono esplosi nelle ultime settimane. Prima di tutto un commento sulla prestazione della Ferrari dopo la qualifica sprint: “Il risultato non è quello che ci aspettavamo per la qualifica. Questa mattina con le gomme dure eravamo davanti a tutti. Con le medie nel Q1 e Q2 è andato tutto bene, mentre nel Q3 è mancato un po’ di passo con le soft. Comunque c’è continuità pensando anche ai risultati delle tre gare precedenti”. Ancora sulla qualifica, ma anche sulle differenze viste tra le varie scuderie: “Sicuramente mi aspettavo meglio di un terzo e quinto posto. Oasport.it - F1, Fred Vasseur: “Sul caso T-Tray, se è tutto vero è più che barare. L’ala della McLaren a Baku non era legale” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Non si è assolutamente nascostonell’intervista al termineSprint Qualifying del Gran Premio degli Stati Uniti. Il Team PrincipalFerrari ha parlato sia del risultato di Charles Leclerc e Carlos Sainz, rispettivamente terzo e quinto, ma anche dei casi riguardanti Red Bull e, che sono esplosi nelle ultime settimane. Prima diun commento sulla prestazioneFerrari dopo la qualifica sprint: “Il risultato non è quello che ci aspettavamo per la qualifica. Questa mattina con le gomme dure eravamo davanti a tutti. Con le medie nel Q1 e Q2 è andatobene, mentre nel Q3 è mancato un po’ di passo con le soft. Comunque c’è continuità pensando anche ai risultati delle tre gare precedenti”. Ancora sulla qualifica, ma anche sulle differenze viste tra le varie scuderie: “Sicuramente mi aspettavo meglio di un terzo e quinto posto.

