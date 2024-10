Esonda fiume Salso a Licata, persone abbandonano case (Di sabato 19 ottobre 2024) Il fiume Salso è Esondato in più punti a Licata, nell'Agrigentino per la pioggia caduta copiosa in quell'area. Gli abitanti di alcune abitazione della zona stanno abbandonando le case per precauzione. Alcune persone per mettersi in salvo sono salite sui tetti delle auto e i vigili del fuoco sono al lavoro per soccorrerli. Il dipartimento regionale della Protezione civile siciliana sta inviando sul posto personale di supporto anche da altre province e i pompieri altre squadre da Gela. Quotidiano.net - Esonda fiume Salso a Licata, persone abbandonano case Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Ilto in più punti a, nell'Agrigentino per la pioggia caduta copiosa in quell'area. Gli abitanti di alcune abitazione della zona stanno abbandonando leper precauzione. Alcuneper mettersi in salvo sono salite sui tetti delle auto e i vigili del fuoco sono al lavoro per soccorrerli. Il dipartimento regionale della Protezione civile siciliana sta inviando sul posto personale di supporto anche da altre province e i pompieri altre squadre da Gela.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Emergenza a Licata : il fiume Salso esonda e mette in allerta la popolazione - Come la comunità di Licata sta dimostrando, la resilienza e la solidarietà sono essenziali per superare momenti di difficoltà come quello attuale. Questo intervento coordinato ha l’obiettivo di garantire protezione e assistenza ai residenti colpiti dalla calamità. Ultimo aggiornamento il 19 Ottobre 2024 da Marco Mintillo Facebook WhatsApp Twitter . (Gaeta.it)

Maltempo - allerta rossa in Emilia Romagna. In Sicilia esonda il fiume Salso a Licata - Valutata inoltre allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Lombardia, Piemonte,Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise e sui restanti settori di Campania, Basilicata e Puglia. È stata valutata allerta rossa per rischio idraulico in Emilia-Romagna. Prosegue su gran parte dell’Italia l’ondata di maltempo determinata da una vasta area perturbata di ... (Tg24.sky.it)

Esonda il fiume Salso a Licata : automobilisti sul tetto delle macchine e famiglie da evacuare in fretta e furia - È esondato il fiume Salso a Licata. Dopo ore e ore di pioggia - l'allerta su tutta la Sicilia è arancione, motivo per il quale era stata disposta la chiusura di scuole, ville e luoghi pubblici - il fiume, in più punti, è esondato. La Protezione civile e i vigili del fuoco hanno dato l'ordine di... (Agrigentonotizie.it)