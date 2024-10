Dopo il tarlo asiatico piantati nuovi alberi al Villaggio degli Sposi e Grumello del Piano (Di sabato 19 ottobre 2024) AMBIENTE. Nelle aree più colpite in città è stato avviato un progetto di compensazione che prevede la messa a dimora di circa 500 esemplari tra alberi e arbusti. Ecodibergamo.it - Dopo il tarlo asiatico piantati nuovi alberi al Villaggio degli Sposi e Grumello del Piano Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) AMBIENTE. Nelle aree più colpite in città è stato avviato un progetto di compensazione che prevede la messa a dimora di circa 500 esemplari trae arbusti.

Maltempo : allagamenti - danni e alberi caduti - il giorno dopo il nubifragio e le previsioni meteo - Nottata di lavoro per i vigili del fuoco e interventi legati ai danni da maltempo via via in esaurimento con il passare delle ore. La Liguria si è avviata alla coda di questa fase perturbata fatta di forti piogge con annessi allagamenti, frane, smottamenti e disagi. L'allerta arancione per... (Genovatoday.it)

Dodici nuovi alberi in piazza Carducci : dopo la fontana si lavora su aree verdi - GALLIPOLI - Un nuovo intervento programmato dall’amministrazione comunale gallipolina per migliorare la fruibilità e la dotazione del verde pubblico nella centralissima piazza Carducci. Dopo aver ripristinato in estate la funzionalità della fontana che caratterizza la piazza, tra i vari... (Lecceprima.it)

Dopo gli orsi - gli animalisti difendono gli alberi : "Niente abeti a Papa Francesco" - “In val di Ledro ci sono abeti che narrano la storia dei boschi del Trentino. Ora, l’uomo ha deciso che alcuni di questi abeti secolari, alti oltre trenta metri, debbano essere tagliati per finire in piazza San Pietro, in Vaticano, e per altri, anche ad abbellire le piazze di Roma. L’operazione... (Trentotoday.it)