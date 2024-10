Donna trovata morta in un b&b di Porto San Giorgio, indaga la polizia (Di sabato 19 ottobre 2024) Il cadavere di una Donna, probabilmente straniera, è stato rinvenuto questa mattina all’interno di una camera di un b&b sul lungomare di Porto San Giorgio. Dal primo esame cadaverico, la Donna presentava alcune ecchimosi e sarebbe morta da almeno tre giorni. Ad avvertire la polizia è stata una Donna, che ha sentito un forte odore provenire dalla camera, che è stata passata al setaccio dal Feedpress.me - Donna trovata morta in un b&b di Porto San Giorgio, indaga la polizia Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 19 ottobre 2024) Il cadavere di una, probabilmente straniera, è stato rinvenuto questa mattina all’interno di una camera di un b&b sul lungomare diSan. Dal primo esame cadaverico, lapresentava alcune ecchimosi e sarebbeda almeno tre giorni. Ad avvertire laè stata una, che ha sentito un forte odore provenire dalla camera, che è stata passata al setaccio dal

Fermo - donna morta in B&b a Porto San Giorgio : deceduta da giorni - lividi sul corpo - Il cadavere, secondo un primo esame medico necroscopo, era a terra da almeno 72 ore. La Procura della Repubblica ha disposto altri accertamenti, tra i quali l’ascolto di alcuni residenti e persone legate alla donna deceduta. L’allarme alla Polizia, che indaga con la Squadra Mobile e la scientifica, è arrivato con la telefonata di una residente del complesso immobiliare che ha avvertito cattivo ... (Lapresse.it)

