Dona la spesa, a Livorno raccolte oltre 5 tonnellate di prodotti alimentari per i più bisognosi (Di sabato 19 ottobre 2024) Sono state oltre 5 le tonnellate di cibo e prodotti per l'igiene personale che sono stati raccolti nei punti vendita Unicoop Tirreno a Livorno in occasione della 18esima edizione di "Dona la spesa". L'intero raccolto (soprattutto pasta, riso, latte, passata di pomodoro, legumi) è stato Livornotoday.it - Dona la spesa, a Livorno raccolte oltre 5 tonnellate di prodotti alimentari per i più bisognosi Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Sono state5 ledi cibo eper l'igiene personale che sono stati raccolti nei punti vendita Unicoop Tirreno ain occasione della 18esima edizione di "la". L'intero raccolto (soprattutto pasta, riso, latte, passata di pomodoro, legumi) è stato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Pielle Livorno oltre le difficoltà. Storia di una passione lunga 64 anni - Il casus belli è la sconfitta di quest’ultima nell’ultima giornata della Serie B 1977-78: l’inaspettata rimonta della Rodrigo Chieti scatena così l’astio in città, in quanto una vittoria dei cugini avrebbe regalato la promozione alla Pielle. Il rendimento si stabilizza negli anni Settanta, proprio il decennio in cui esplode la rivalità con la Libertas. (Lanazione.it)

Crediti d’imposta fittizi per oltre 200mila euro con il ‘bonus facciate’ a Livorno - Le investigazioni hanno approfondito l’effettiva spettanza del Bonus Casa 90% per la realizzazione di interventi finalizzati alla ristrutturazione e riqualificazione di diversi condomini del capoluogo. Le attività illecite avevano generato nei cassetti fiscali dei frodatori un imponente (ma falso) credito d’imposta, fortunatamente bloccato dalle Fiamme Gialle e dall’Agenzia delle Entrate poco ... (Corrieretoscano.it)

Oltre 130 artisti da tutto il mondo per l’edizione 2024 del Livorno Music Festival - Il quintetto, scritto da Schubert a soli ventidue anni ma pubblicato soltanto nel 1829 ad un anno dalla sua scomparsa, contiene una straordinaria sintesi del genio musicale del compositore austriaco, tanto da farne dire a Franz Liszt a riguardo: “Il più grande poeta in musica che sia mai esistito”. 9 di Beethoven apre le danze delineando subito quel divino (perché difficile da raggiungere) ... (Corrieretoscano.it)