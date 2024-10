DIVorzio inevitabile. Nocerino lascia Miami dopo 28 sconfitte su 33 gare. Un fallimento il campionato nella seconda serie Usa (Di sabato 19 ottobre 2024) Finisce con un triste addio a sole due giornate dal termine del campionato l’avventura di Antonio Nocerino negli Usa. Era emigrato oltreoceano undici mesi fa per coltivare sogni ambiziosi di ogni tecnico emergente: dalla panchina della Primavera del Potenza a quella del Miami FC, un bel salto per l’ex centrocampista del Milan. In realtà negli States lui aveva già allenato, quattro anni fa, quando fu chiamato dall’Orlando City e nominato coach della selezione Under-15 e assistente-allenatore della formazione Under-17. Per questo non aveva resistito al fascino e al richiamo di quel calcio, immaginando che la seconda divisione a stelle e strisce potesse regalargli soddisfazioni. E invece la nuova parentesi Usa termina nel modo peggiore: 28 sconfitte (di cui 6 di fila con zero gol realizzati) su 33 partite, appena tre vittorie conquistate. Sport.quotidiano.net - DIVorzio inevitabile. Nocerino lascia Miami dopo 28 sconfitte su 33 gare. Un fallimento il campionato nella seconda serie Usa Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Finisce con un triste addio a sole due giornate dal termine dell’avventura di Antonionegli Usa. Era emigrato oltreoceano undici mesi fa per coltivare sogni ambiziosi di ogni tecnico emergente: dalla panchina della Primavera del Potenza a quella delFC, un bel salto per l’ex centrocampista del Milan. In realtà negli States lui aveva già allenato, quattro anni fa, quando fu chiamato dall’Orlando City e nominato coach della selezione Under-15 e assistente-allenatore della formazione Under-17. Per questo non aveva resistito al fascino e al richiamo di quel calcio, immaginando che ladivisione a stelle e strisce potesse regalargli soddisfazioni. E invece la nuova parentesi Usa termina nel modo peggiore: 28(di cui 6 di fila con zero gol realizzati) su 33 partite, appena tre vittorie conquistate.

