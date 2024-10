Demografia, Billari (Bocconi): “E’ lente per guardare al futuro” (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – "La Demografia è come il meccanismo di un orologio: si muove con la lancetta dei secondi, che può provocare ansia, ma si muove anche con la lancetta delle ore, quindi è pericoloso vederla solo come lenta. Sessant’anni fa abbiamo avuto il picco del baby boom. E’ un aspetto che emerge oggi ed è Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Laè come il meccanismo di un orologio: si muove con la lancetta dei secondi, che può provocare ansia, ma si muove anche con la lancetta delle ore, quindi è pericoloso vederla solo come lenta. Sessant’anni fa abbiamo avuto il picco del baby boom. E’ un aspetto che emerge oggi ed è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Demografia, Billari (Bocconi): "E' lente per guardare al futuro" - Il rettore a StatisticAll, Italia è leader dell’invecchiamento della popolazione, deve dare risposte ai problemi connessi ... (adnkronos.com)

StatisticAll agli sgoccioli: nella tappa finale del festival un incontro sull'Eurovision e uno spritz con i nuovi divulgatori digitali - Come l’Eurovision Song Contest racconta l’Europa” e lo ... Ultima giornata del Festival della Statistica e della Demografia e ultima occasione per quest’anno per immergersi tra numeri e dati, ma non ... (ilgazzettino.it)

Paura per Francesco Flachi, principio di infarto a Rapallo: l’ex attaccante rassicura i fan dall’ospedale - Paura per Francesco Flachi, ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria, colpito da un principio di infarto nelle scorse ore mentre si trovava nella sua abitazione a Rapallo. L’ex calciatore, attualmente ... (ilfattoquotidiano.it)