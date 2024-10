Controlli dei carabinieri, cinque persone denunciate (Di sabato 19 ottobre 2024) Continuano, con incessante periodicità, i Controlli dei carabinieri della compagnia di Portomaggiore. L’ultimo è quello di ieri, in cui i militari portuensi, supportati dai colleghi del comando provinciale, del Nucleo Ispettorato del lavoro (N.I.L.) di Ferrara e del Nucleo carabinieri Forestali di Portomaggiore, hanno battuto a tappeto alcune aree dei comuni di Portomaggiore, Voghiera e Masi Torello, passando al setaccio tre bar e i relativi avventori e controllando anche una decina di veicoli e una trentina persone, ritenuti di interesse operativo. Il bilancio dell’operazione è di 5 persone denunciate alla Procura per reati in materia di soggiorno degli stranieri, violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro e sulla detenzione delle armi. Ilrestodelcarlino.it - Controlli dei carabinieri, cinque persone denunciate Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Continuano, con incessante periodicità, ideidella compagnia di Portomaggiore. L’ultimo è quello di ieri, in cui i militari portuensi, supportati dai colleghi del comando provinciale, del Nucleo Ispettorato del lavoro (N.I.L.) di Ferrara e del NucleoForestali di Portomaggiore, hanno battuto a tappeto alcune aree dei comuni di Portomaggiore, Voghiera e Masi Torello, passando al setaccio tre bar e i relativi avventori e controllando anche una decina di veicoli e una trentina, ritenuti di interesse operativo. Il bilancio dell’operazione è di 5alla Procura per reati in materia di soggiorno degli stranieri, violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro e sulla detenzione delle armi.

