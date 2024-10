Controlli dei carabinieri: 68 persone identificate, ritirate 5 patenti e denunciati 4 assuntori di droga (Di sabato 19 ottobre 2024) Nella serata di ieri, 18 ottobre, i carabinieri della Compagnia di Este al fine di contrastare il fenomeno dei furti in abitazione, hanno effettuato un mirato servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale carabinieri di Padova interessando i comuni di Este Padovaoggi.it - Controlli dei carabinieri: 68 persone identificate, ritirate 5 patenti e denunciati 4 assuntori di droga Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nella serata di ieri, 18 ottobre, idella Compagnia di Este al fine di contrastare il fenomeno dei furti in abitazione, hanno effettuato un mirato servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provincialedi Padova interessando i comuni di Este

