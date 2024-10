Cina: skyline di Pechino al sorgere del sole (Di sabato 19 ottobre 2024) Pechino, 19 ott – (Xinhua) – Uno sguardo allo skyline di Pechino, capitale della Cina, di prima mattina. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: skyline di Pechino al sorgere del sole Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 19 ottobre 2024), 19 ott – (Xinhua) – Uno sguardo allodi, capitale della, di prima mattina. (Xin) Agenzia Xinhua

Cina : ministero - Pechino vede calo consumi idrici in rapporto a PIL dal 2013 - 000 yuan (1. Pechino, 17 ott – (Xinhua) – Nell’ultimo decennio, Pechino ha registrato una significativa riduzione dei consumi d’acqua rispetto al PIL generato dalla citta’, ha dichiarato oggi il ministero delle Risorse Idriche. 404 dollari) di PIL generato a Pechino e’ diminuito del 32,6% dal 2013 a 9,3 metri cubi nel 2023, ha dichiarato il vice ministro delle Risorse Idriche Wang Bao’en in una ... (Romadailynews.it)

La Cina tende la mano all’Ue sui dazi : Xi Jinping invita i tecnici a Pechino per nuovi negoziati - Il portavoce ha anche spiegato che il governo sta studiando «la fattibilità di misure come l’aumento dei dazi sui veicoli di grossa cilindrata e prenderà una decisione a riguardo dopo aver considerato attentamente una serie di fattori». Il tempo scorre. E malgrado le parti abbiano compiuto progressi significativi su questioni chiave, l’Ue non ha ancora affrontato attivamente alcuni timori che ... (Lettera43.it)

Arrivati allo Smithsonian National Zoo dalla Cina - questi due splendidi esemplari sono importanti anche per le relazioni tra Usa e Pechino - Washington, 16 ott. (askanews) – I panda giganti Bao Li e Qing Bao esplorano la loro nuova casa: annusano, fanno il bagno, si guardano attorno e mangiano bambù. E ora è toccato a Bao e Qing. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo A Washington tornano i panda giganti: arrivano Bao Li e Qing Bao sembra essere il primo su iO Donna. (Iodonna.it)