Cina: esplorare Turpan, citta’ dell’uva (Di sabato 19 ottobre 2024) Turpan, 19 ott – (Xinhua) – Giornalisti di tutto il mondo hanno esplorato Turpan durante il sesto World Media Summit nello Xinjiang. Situata nel centro dello Xinjiang, Turpan e’ famosa per la sua uva: dall’uva all’uva passa fino al vino rosso, la puoi trovare quasi ovunque. Ma cos’altro offre Turpan? In questo video, daremo uno sguardo piu’ da vicino alla sua ricca storia, al suo innovativo sviluppo verde e alle sue diverse risorse turistiche. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: esplorare Turpan, citta’ dell’uva Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 19 ottobre 2024), 19 ott – (Xinhua) – Giornalisti di tutto il mondo hanno esploratodurante il sesto World Media Summit nello Xinjiang. Situata nel centro dello Xinjiang,e’ famosa per la sua uva: dall’uva all’uva passa fino al vino rosso, la puoi trovare quasi ovunque. Ma cos’altro offre? In questo video, daremo uno sguardo piu’ da vicino alla sua ricca storia, al suo innovativo sviluppo verde e alle sue diverse risorse turistiche. Agenzia Xinhua

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ancient city ruins reveal Silk Road history - A temple at the southeastern corner of Gaochang (Qocho) city ruins in Turpan, Xinjiang Uygur autonomous region. [Photo by Wang Chengmeng/chinadaily.com.cn] ... (chinadaily.com.cn)

Cina: imparare una frase in uiguro, scambio culturale al sesto World Media Su - Urumqi, 19 ott - (Xinhua) - Al sesto World Media Summit nello Xinjiang, ci siamo riuniti con giornalisti di tutto il mondo in un viaggio per esplorare ... (romadailynews.it)

Exploring the city of grapes: Turpan - What other surprises await? - Journalists worldwide explored Turpan during the 6th World Media Summit in Xinjiang. Located in central Xinjiang, Turpan is famous for its grapes - from grapes to raisins to red wine, you can find ... (chinaview.cn)