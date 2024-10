Biondi nuovo presidente dell'Anci, Menna sconfitto: "Continuerò a lavorare per sostenere le esigenze delle nostre comunità" (Di sabato 19 ottobre 2024) Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi è il nuovo presidente dell'Anci Abruzzo; ieri si sono tenute le votazioni nel corso dell'assemblea regionale dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, al suo trentennale, che si è svolta a Città Sant'Angelo (Pescara).Con l'elezione di Biondi, di Chietitoday.it - Biondi nuovo presidente dell'Anci, Menna sconfitto: "Continuerò a lavorare per sostenere le esigenze delle nostre comunità" Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il sindaco'Aquila, Pierluigiè ilAbruzzo; ieri si sono tenute le votazioni nel corso'assemblea regionale'Associazione nazionale dei Comuni italiani, al suo trentennale, che si è svolta a Città Sant'Angelo (Pescara).Con l'elezione di, di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pierluigi Biondi eletto presidente ANCI Abruzzo : un nuovo capitolo per l’associazione - Menna ha sottolineato l’importanza dell’unità e della collaborazione tra i comuni, valori che continuerà a promuovere nel proprio operato. In una nota rilasciata dopo la sua elezione, ha affermato come per trenta anni l’Associazione sia stata dominata politicamente, ma ora ha l’opportunità di esprimere una nuova voce. (Gaeta.it)