Panorama.it - Big tech a caccia di energia nucleare

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) «Se possiamo averein abbondanza e a basso costo, e se possiamo rendere l’Intelligenza artificiale disponibile a tutti, il mondo progredirà». Lo ha detto Sam Altman, ossia il papà del chatbot intelligente ChatGpt nonché fondatore della società che lo sta sviluppando, OpenAi. Ma quale sarebbe l’a basso costo e non inquinante? La soluzione, secondo l’imprenditore e non solo, è una sola: l’. Per questo lo stesso Altman ha investito 375 milioni di dollari nella startup Helion Energy, una società che punta alla fusione. Il problema, però, resta la complessità. Costruire un reattore a fusione controllata ha bisogno di un tempo di realizzazione lungo, di almeno 10 anni. La via comunque è tracciata. L’Ia infatti ha bisogno di moltaper raffreddare i data center e per funzionare.