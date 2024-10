Inter-news.it - Berenbruch, chi è il giovane chiamato da Inzaghi per Roma-Inter

(Di sabato 19 ottobre 2024) Chi è Thomas? Questa, probabilmente, la curiosità dei tifosi nerazzurri dopo la notizia della possibile convocazione da parte diin vista di. Scopriamolo insieme. SALTO – I riflettori si accendono su Thomasdopo la notizia della probabile convocazione da parte di Simoneper. Con lo stop di Kristjan Asllani e l’infortunio di Piotr Zielinski, a centrocampo la coperta nerazzurra è molto corta e potrebbero servire forze fresche in più. Per questo ilcalciatore della Primavera corre verso una panchina per la sfida dell’Olimpico di domani sera, che rappresenterebbe la prima chiamata ufficiale con i professionisti della squadra. In tanti, a questo punto, si domanderanno chi èe come maivoglia ricorrere proprio a lui inper far fronte ai problemi dell’infermeria.