Baristi scarcerati Hanno ucciso il rapinatore perché frustrati da altri furti

AGI - Il gip di Milano Tiziana Gueli ha disposto la scarcerazione e concesso i domiciliari a Zhou Shu e Chongbing Liu, accusati di omicidio per avere ucciso Eros Di Ronza che aveva commesso un furto nel loro bar. Nel motivare la scarcerazione dei due cittadini cinesi accusati di avere ucciso Eros Di Ronza, la giudice di Milano conferma la qualifica di 'omicidio volontario' sottolineando che "non è ammissibile nel nostro ordinamento farsi giustizia da sé" ma riconosce che "il delitto è maturato in un contesto particolare, laddove i due arrestati, che cooperano nella gestione del bar di famiglia, avevano appena subito un furto che, a quanto dichiarato, è soltanto l'ultimo di una lunga serie".

