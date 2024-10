Associazione Italiana Milan Club protesta: “Striscioni al contrario contro l’Udinese” (Di sabato 19 ottobre 2024) Intervenuta sui propri canali social con un comunicato ufficiale, l‘Associazione Italiana Milan Club – AIMC ha annunciato l’attuazione di una protesta nei confronti della società rossonera: “L’Associazione Italiana Milan Club comunica che in occasione della odierna partita Milan – Udinese gli Striscioni saranno esposti al contrario. Questa scelta è dettata dalle ultime, affrettate ed incomprensibili decisioni della società a fronte delle quali vogliamo, comunque, far sentire la nostra presenza e vicinanza alla squadra. Non comprendiamo e ci sfuggono le logiche di questo comportamento da parte della società in virtù di una partnership che si è costruita e consolidata nel tempo ma che soprattutto è fondata sulla reciproca e fattiva collaborazione, sul costante dialogo e sul confronto, principi in cui abbiamo sempre creduto e che improvvisamente sembrano venir meno. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Intervenuta sui propri canali social con un comunicato ufficiale, l‘– AIMC ha annunciato l’attuazione di unanei confronti della società rossonera: “L’comunica che in occasione della odierna partita– Udinese glisaranno esposti al. Questa scelta è dettata dalle ultime, affrettate ed incomprensibili decisioni della società a fronte delle quali vogliamo, comunque, far sentire la nostra presenza e vicinanza alla squadra. Non comprendiamo e ci sfuggono le logiche di questo comportamento da parte della società in virtù di una partnership che si è costruita e consolidata nel tempo ma che soprattutto è fondata sulla reciproca e fattiva collaborazione, sul costante dialogo e sul confronto, principi in cui abbiamo sempre creduto e che improvvisamente sembrano venir meno.

