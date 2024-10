Gaeta.it - Arrestato un giovane marocchino per rapina nel centro storico: il racconto della violenza

(Di sabato 19 ottobre 2024) In un episodio diche ha scosso il, undi 27 anni è statodai Carabinieri per aver commesso unaai danni di una donna. L'episodio è avvenuto in piena notte e ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine, che sono riuscite a identificare e fermare il sospetto grazie a una descrizione fornita dalla vittima e all'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza. La dinamicaNella notte di mercoledì, verso le 2:30, le pattuglie del nucleo radiomobile dei Carabinieri erano in servizio per il controllo del territorio quando sono state allertate da una donna in evidente stato di agitazione in via de' Pucci. Dopo aver chiesto aiuto, la donna ha raccontato di essere stata aggredita e derubatasua borsa, fornendo ai militari dettagli cruciali sull'aggressore.