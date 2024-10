Ance Chieti - Pescara, Donald Balla è il nuovo presidente del gruppo Giovani (Di sabato 19 ottobre 2024) Donald Balla, 33 anni di Pescara, è il nuovo presidente del gruppo Giovani Ance (Associazione costruttri edili) Chieti Pescara di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Laureato a Milano in Economia all’università Cattolica del Sacro Cuore, attualmente è responsabile finanziario dell’azienda B&B Ilpescara.it - Ance Chieti - Pescara, Donald Balla è il nuovo presidente del gruppo Giovani Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di sabato 19 ottobre 2024), 33 anni di, è ildel(Associazione costruttri edili)di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Laureato a Milano in Economia all’università Cattolica del Sacro Cuore, attualmente è responsabile finanziario dell’azienda B&B

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Guasto a un treno sulla linea Bari-Pescara : ritardi e cancellazioni - Treni in ritardo e disagi per i viaggiatori lungo la linea Bari-Pescara: dalla tarda mattinata di oggi 11 ottobre la circolazione sui binari risulta fortemente rallentata a causa, si legge sul sito Viaggiatreno di Trenitalia, di "un inconveniente tecnico a un treno". Sul posto sono in corso gli... (Foggiatoday.it)

Guasto a un treno sulla linea Bari-Pescara : ritardi e cancellazioni - Dalle ore 13. Treni in ritardo e disagi per i viaggiatori sulla linea Bari-Pescara. . . Sul posto sono in corso gli interventi. 40 di oggi, infatti, la circolazione sui binari risulta fortemente rallentata a causa, si legge sul sito Viaggiatreno di Trenitalia, di "un inconveniente tecnico a un treno". (Baritoday.it)

Francesco Moser è il recordman del Trofeo Matteotti ed ha Pescara nel cuore : vinse qui il suo primo titolo italiano - Il legame tra Pescara ed una delle leggende del ciclsimo italiano, Francesco Moser, è forte, fortissimo. Il grande campione, che ha segnato un'epoca di ciclismo, è il recordman di vittorie al Trofeo Matteotti, ben 3, ed in occasione della presentazione ufficiale della corsa 2024 non ha fatto... (Ilpescara.it)