America's Cup 2024, New Zealand-Ineos Britannia regate 9 e 10: orario, tv e streaming (Di sabato 19 ottobre 2024) Alle 14:10 e alle 15:15 di oggi, sabato 19 ottobre, Emirates New Zealand e Ineos Britannia saranno in acqua a Barcellona per le regate 9 e 10 dell'America's Cup. Attenzione però: i 'Kiwi' sono già a match point e se vincessero la prima regata del giorno, metterebbero la parola fine sull'edizione catalana della competizione più antica dello sport. New Zealand è infatti avanti 6-2: dopo aver perso le due gare di mercoledì, il Defender ha piazzato il bis nella giornata di ieri ed è ad un passo dal trionfo. Britannia ha bisogno della rimonta perfetta, un po' come quella di Oracle nel 2013 proprio contro New Zealand. Sarà possibile i due match race di oggi in diretta tv in chiaro su Italia Uno, oltre che in streaming gratuito su Mediaset Infinity.

