AlbaniaAnm | norme obbligo per gli Stati

Albania,Anm:norme obbligo per gli Stati (Di sabato 19 ottobre 2024) 20.42 "Nessuno scontro da parte della Magistratura, solo l'applicazione di norme che sono cogenti non solo per i magistrati ma per gli Stati". Lo dice il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Santalucia, a margine di un convegno a Pesaro. Le norme, obbligatorie, "lo saranno anche per il governo nel momento in cui, come è stato annunciato, si appresta a trovare nuove soluzioni", spiega Santalucia.

Migranti : Borghi (Iv) - 'nessuna congiura sul flop in Albania - solo applicazione norme' - Questa volta hanno individuato un ordine dello Stato come la magistratura e questo rischia di minare le basi su cui siamo seduti”. Roma, 19 ott. Non confondiamo le pere con le mele, il caso Striano non riguarda soltanto una parte politica e non riguarda soltanto la maggioranza, e nulla c'entra con il flop da malgoverno del centro migranti in Albania”, aggiunge Borghi. (Iltempo.it)

