Acerra Capitale cultura 2027: c'è il sostegno del Consiglio (Di sabato 19 ottobre 2024) «Il progetto Acerra Capitale Italiana della cultura, che oramai è parte integrante della nostra comunità con le numerose adesioni pervenute e l'interesse pubblico riconosciuto, va avanti anche senza la partecipazione della minoranza consiliare». Lo ha detto il sindaco di Acerra (Napoli), Tito d'Errico, commentando la scelta di sei esponenti dell'opposizione che, stamattina, non hanno dato il proprio sostegno al dossier deliberato dalla Giunta comunale per la candidatura della città a Capitale italiana della cultura del 2007.

Capitale italiana cultura 2027 - ad Acerra presentato dossier - C’è la ferma convinzione che la città abbia tutte le carte in regola per emergere e per lasciare un segno identitario nel panorama culturale nazionale». Voglio evidenziare che questa comunità di intenti e di visione è nata all’interno degli uffici della pubblica amministrazione. Il dirigente dell’Ufficio Cultura, Giovanni Soria,ha sottolineato che la possibilità di diventare Capitale della ... (Ildenaro.it)

Acerra 2027 - presentato il dossier : la candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura - it. C’è la ferma convinzione che la città abbia tutte le carte in regola per emergere e per lasciare un segno identitario nel panorama culturale nazionale”. Hanno aderito al Protocollo d’Intesa per sostenere la Candidatura di Acerra a Capitale Italiana della Cultura 2027: Regione Campania Città Metropolitana di Napoli Comune di Afragola Comune di Arienzo Comune di Arzano Comune di Casalnuovo di ... (Anteprima24.it)