A Montecitorio, Voci di Donne per un Futuro di Pace e Giustizia (Di sabato 19 ottobre 2024) Voci di Donne per un Futuro di Pace e Giustizia: Convegno Internazionale a Montecitorio Il 24 ottobre 2024, dalle ore 09:45 alle 13:00, si terrà presso la Sala della Lupa del Palazzo Montecitorio a Roma un importante Convegno Internazionale dal titolo “Voci di Donne per un Futuro di Pace e Giustizia”. L’evento sarà un’occasione per A Montecitorio, Voci di Donne per un Futuro di Pace e Giustizia L'Identità. Lidentita.it - A Montecitorio, Voci di Donne per un Futuro di Pace e Giustizia Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 19 ottobre 2024)diper undi: Convegno Internazionale aIl 24 ottobre 2024, dalle ore 09:45 alle 13:00, si terrà presso la Sala della Lupa del Palazzoa Roma un importante Convegno Internazionale dal titolo “diper undi”. L’evento sarà un’occasione per Adiper undiL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Montecitorio - Voci di Donne per un Futuro di Pace e Giustizia - . L’evento sarà un’occasione per […] The post A Montecitorio, Voci di Donne per un Futuro di Pace e Giustizia appeared first on L'Identità. Voci di Donne per un Futuro di Pace e Giustizia: Convegno Internazionale a Montecitorio Il 24 ottobre 2024, dalle ore 09:45 alle 13:00, si terrà presso la Sala della Lupa del Palazzo Montecitorio a Roma un importante Convegno Internazionale dal titolo “Voci ... (Lidentita.it)