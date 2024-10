A Lodi lo show di successo del Circo Paolo Orfei, “Africa, Il Regno Animale” (Di sabato 19 ottobre 2024) Arriva a Lodi lo show di successo del Circo Paolo Orfei, presenta, “ Africa, il Regno Animale”, in città dal 25 ottobre al 4 novembre. Artisti internazionali da record, grandi attrazioni esotiche ed acquatiche, dai coccodrilli del Nilo con Napoleon il coccodrillo più grande d’Italia, ai reali della savana, tigri bianche e leoni e la grande carovana di animali esotici. Il complesso circense super confortevole, si trova a Lodi, località Capanno, via Antonio Taramelli. In programma i seguenti spettacoli: 25 ottobre, ore 21.15; sabato e domenica, ore 15.30 e 17.30; tutti giorni, ore 17.30 e 21.15; 1 novembre, ore 15.30 e 17.30;lunedì 4 novembre, ore17.30. Il Circo Paolo Orfei vanta di uno show unico, per la regia di Danilo Pintore tecnico di perfezione, audio e luci. Laprimapagina.it - A Lodi lo show di successo del Circo Paolo Orfei, “Africa, Il Regno Animale” Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Arriva alodidel, presenta, “, il”, in città dal 25 ottobre al 4 novembre. Artisti internazionali da record, grandi attrazioni esotiche ed acquatiche, dai coccodrilli del Nilo con Napoleon il coccodrillo più grande d’Italia, ai reali della savana, tigri bianche e leoni e la grande carovana di animali esotici. Il complesso circense super confortevole, si trova a, località Capanno, via Antonio Taramelli. In programma i seguenti spettacoli: 25 ottobre, ore 21.15; sabato e domenica, ore 15.30 e 17.30; tutti giorni, ore 17.30 e 21.15; 1 novembre, ore 15.30 e 17.30;lunedì 4 novembre, ore17.30. Ilvanta di unounico, per la regia di Danilo Pintore tecnico di perfezione, audio e luci.

