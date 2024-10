Zielinski salta Roma-Inter! In mezzo c’è un acceso ballottaggio – CdS (Di venerdì 18 ottobre 2024) Verso Roma-Inter. Non sarà della partita Piotr Zielinski, che però dovrebbe recuperare presto. Mentre bagarre a centrocampo. INFORTUNIO – Non si tratta di un infortunio fortunatamente grave per Zielinski. Il centrocampista polacco, dopo i due gol con la maglia della Polonia contro Portogallo e Croazia, è rientrato acciaccato e oggi si è sottoposto agli esami strumentali per capire l’entità del problema. I suoi tempi di recupero non dovrebbero essere lunghi. Quasi certamente salterà il match dell’Olimpico contro la Roma domenica sera. Spera quantomeno di poter risultare convocabile per le successive partite della Beneamata tra Champions League contro lo Young Boys e nuovamente campionato con la Juventus. Zielinski out e niente Roma-Inter. Inter-news.it - Zielinski salta Roma-Inter! In mezzo c’è un acceso ballottaggio – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Verso. Non sarà della partita Piotr, che però dovrebbe recuperare presto. Mentre bagarre a centrocampo. INFORTUNIO – Non si tratta di un infortunio fortunatamente grave per. Il centrocampista polacco, dopo i due gol con la maglia della Polonia contro Portogallo e Croazia, è rientrato acciaccato e oggi si è sottoposto agli esami strumentali per capire l’entità del problema. I suoi tempi di recupero non dovrebbero essere lunghi. Quasi certamente salterà il match dell’Olimpico contro ladomenica sera. Spera quantomeno di poter risultare convocabile per le successive partite della Beneamata tra Champions League contro lo Young Boys e nuovamente campionato con la Juventus.out e niente

Ultime Notizie Serie A : parla ancora Pogba - Vieri esalta il Napoli - crisi Genoa - le parole di Zangrillo; Roma-Inter - le condizioni di Dovbyk e Zielinski

