Verissimo, chi sono gli ospiti di oggi 19 ottobre 2024 (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nuova puntata di Verissimo oggi, sabato 19 ottobre. Opsiti del programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 il sabato alle 16.30 e la domenica alle 16 Asia Argento per un’intensa intervista. E ancora, il toccante incontro con Stefania Picasso, vedova di Franco Gatti, storico membro dei Ricchi e Poveri e la forte personalità di Antonella Elia. Inoltre, il racconto a tutto tondo di Alessandro Basciano. Infine, direttamente dalla serie ‘La rosa della vendetta’ spazio a Melis Sezen, che nella serie interpreta il personaggio di Deva. In esclusiva, sarà a Verissimo per parlare del suo momento magico Diletta Leotta, che prossimamente debutterà su Canale 5 alla conduzione della nuova imperdibile edizione de ‘La Talpa’. In studio le tre regine di ‘Grande Fratello’: Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nuova puntata di, sabato 19. Opsiti del programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 il sabato alle 16.30 e la domenica alle 16 Asia Argento per un’intensa intervista. E ancora, il toccante incontro con Stefania Picasso, vedova di Franco Gatti, storico membro dei Ricchi e Poveri e la forte personalità di Antonella Elia. Inoltre, il racconto a tutto tondo di Alessandro Basciano. Infine, direttamente dalla serie ‘La rosa della vendetta’ spazio a Melis Sezen, che nella serie interpreta il personaggio di Deva. In esclusiva, sarà aper parlare del suo momento magico Diletta Leotta, che prossimamente debutterà su Canale 5 alla conduzione della nuova imperdibile edizione de ‘La Talpa’. In studio le tre regine di ‘Grande Fratello’: Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Verissimo - gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi - domenica 13 ottobre 2024 - Per la prima volta insieme, saranno ospiti la giornalista e conduttrice di Forum Barbara Palombelli con Francesco Rutelli e la figlia Serena. E prima intervista insieme anche per Eleonora Pedron e il compagno Fabio Troiano. Anticipazioni: gli ospiti Questo pomeriggio Al Bano, giudice del talent di Canale 5 Io Canto Generation sarà a Verissimo con la figlia Romina Carrisi e il suo piccolo Axel ... (Tpi.it)

Verissimo - gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi - sabato 12 ottobre 2024 - Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 12 ottobre 2024 su Canale 5. Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 12 ottobre 2024 su Canale 5 Oggi, sabato 12 ottobre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. (Tpi.it)

Verissimo - gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi - domenica 6 ottobre 2024 - Eleonora Giorgi torna a Verissimo per aggiornare il pubblico, che la segue in questa fase di vita con grandissimo affetto, sul suo stato di salute e questa volta sarà in compagnia del suo ex marito Massimo Ciavarro. Silvia Toffanin accoglie Gerry Scotti, da mercoledì 9 ottobre su Canale 5 con la nuova edizione di “Io Canto Generation”. (Tpi.it)