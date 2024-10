Un carro armato spara contro l’edificio in cui si trova Sinwar: il video dell’attacco (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha pubblicato venerdì un video che mostra il momento in cui un carro armato ha sparato contro un edificio dentro il quale si trovava il leader di Hamas Yahya Sinwar. L’IDF ha anche condiviso un filmato delle truppe che operano “nell’area in cui Yahya Sinwar è stato eliminato”. Lapresse.it - Un carro armato spara contro l’edificio in cui si trova Sinwar: il video dell’attacco Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha pubblicato venerdì unche mostra il momento in cui unhatoun edificio dentro il quale siva il leader di Hamas Yahya. L’IDF ha anche condiviso un filmato delle truppe che operano “nell’area in cui Yahyaè stato eliminato”.

Israele attacca ancora Unifil - carro armato spara su una torre e distrugge le telecamere delle Nazioni Unite - «Un carro armato Merkava dell’ Idf ha sparato alla torre di guardia. . Due telecamere sono state distrutte e la torre è stata danneggiata», riferisce Unifil denunciando anche in questo caso, come negli attacchi. Ancora un attacco all’ Unifil da parte dell’ esercito israeliano. Un tank ha colpito una postazione nel sud del Libano , vicino a Kafer Kala , dove è di stanza il contingente spagnolo. (Gazzettadelsud.it)

Medio Oriente - Unifil di nuovo sotto attacco : carro armato Idf apre il fuoco su una base - . Sembrerebbe che l'offensiva non abbia causato feriti ma solamente danni alla struttura della base; Unifil avrebbe definito l'attacco "deliberato" e quindi non frutto di un errore. premier israeliano ha invece sostenuto che gli attacchi avverrebbero per il semplice fatto che Hezbollah nasconde alcuni. (Ildifforme.it)

Unifil : "Un carro armato israeliano ha sparato contro la nostra postazione" - Un nuovo incidente nel Sud del Libano ha coinvolto i caschi blu della missione Unifil. "Questa mattina i caschi blu della postazione nei pressi di Kafer Kela hanno osservato un tank dell'Idf Merkava che sparava alla loro torretta di controllo. Due telecamere sono state distrutte e la torretta è... (Today.it)