"Ucciso mentre strisciava fuori dal locale". La violenza dei due cinesi sul rapinatore del bar di Milano (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Procura di Milano ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare dopo averli formalmente accusati di omicidio volontario. Con almeno venti forbiciate hanno Ucciso Eros Di Ronza Ilgiornale.it - "Ucciso mentre strisciava fuori dal locale". La violenza dei due cinesi sul rapinatore del bar di Milano Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Procura di Milano ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare dopo averli formalmente accusati di omicidio volontario. Con almeno venti forbiciate hannoEros Di Ronza

Ucciso Sinwar - il video degli ultimi istanti del leader di Hamas : ripreso mentre lancia bastone contro drone - L'esercito israeliano ha diffuso un video ripreso da un drone che mostrerebbe gli ultimi istanti di vita del leader di Hamas Yahya Sinwar. Continua a leggere . Nelle immagini si vede l'ideatore dell'attacco del 7 ottobre solo in un appartamento distrutto a Gaza, seduto su una poltrona e con la testa e il viso coperti. (Fanpage.it)

Israele - ucciso leader di Hamas Yahya Sinwar : morto mentre cercava di fuggire - Nato nel 1962 nel campo profughi di Khan Younis, Sinwar è cresciuto nel clima di oppressione e resistenza che ha caratterizzato la vita di molti palestinesi, alimentando la sua determinazione a combattere l’occupazione israeliana. Sinwar si è distinto per la sua linea dura nei confronti non solo di Israele, ma anche di chi all’interno di Hamas si è macchiato di corruzione o tradimento. (Thesocialpost.it)

Il leader di Hamas Sinwar ucciso mentre fuggiva da Gaza con soldi e documenti falsi - Confermata l'uccisione del leader di Hamas, Yahya Al-Sinwar in una operazione delle forze armate israeliane nel Sud della Striscia di Gaza. L'eliminazione sarebbe stata casuale e non frutto di una operazione di intelligence. Vicino a Rafah tre uomini armati sarebbero stati visti entrare in un... (Today.it)