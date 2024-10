Tananai, fuori l’album Calmocobra, a novembre in tour nei palasport (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tananai pubblica l’album Calmocobra che porterà dal vivo nel tour nei palasport, il calendario e la tracklist L’attesa è finita! Tananai pubblica oggi, venerdì 18 ottobre 2024, il suo nuovo album Calmocobra, disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei formati fisici. Composto da 12 tracce, di cui 9 completamente inedite, l’album porta alla luce un nuovo aspetto dell’anima di Tananai, più maturo, consapevole e deciso ad assaporare e ricordare ogni più piccolo momento e dettaglio della vita, senza inseguire per forza a tutta velocità un traguardo che, di fatto, non esiste ma è solo una costruzione sociale, decisa da qualcun altro. Al centro delle canzoni sono i rapporti umani e in particolare come questi fanno sentire l’artista, l’emozioni che ne scaturiscono. .com - Tananai, fuori l’album Calmocobra, a novembre in tour nei palasport Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024)pubblicache porterà dal vivo nelnei, il calendario e la tracklist L’attesa è finita!pubblica oggi, venerdì 18 ottobre 2024, il suo nuovo album, disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei formati fisici. Composto da 12 tracce, di cui 9 completamente inedite,porta alla luce un nuovo aspetto dell’anima di, più maturo, consapevole e deciso ad assaporare e ricordare ogni più piccolo momento e dettaglio della vita, senza inseguire per forza a tutta velocità un traguardo che, di fatto, non esiste ma è solo una costruzione sociale, decisa da qualcun altro. Al centro delle canzoni sono i rapporti umani e in particolare come questi fanno sentire l’artista, l’emozioni che ne scaturiscono.

Tananai - da “enfant terrible” a cantautore maturo : la recensione di “CalmoCobra” - Si tratta del primo pezzo del nuovo progetto ad essere stato scritto e composto; appare quindi ovvio che funga da intro all’album. Margherita è un manifesto femminista, sexy e, a tratti sbarazzino, ma che inneggia alla libertà sessuale delle donne. Dal 2022 ad oggi Tananai ha infilato una serie di hit dietro l’altra, dalla rediviva Baby Goddamn ad Abissale, fino alla recente Veleno, pubblicata il ... (Metropolitanmagazine.it)

Tananai - Calmocobra : la recensione del nuovo album - Il cantautore milanese è un moderno Peter Pan, preoccupato dagli anni che passano e desideroso di afferrare i migliori attimi vissuti, imprimendoli su un disco. (Vanityfair.it)

Tananai sorprende gli increduli passeggeri nella metropolitana di Milano - cantando i nuovi brani del disco “Calmocobra” – IL VIDEO - . Tananai incappucciato entra, a sorpresa, in uno dei vagoni della metro di Milano per presentare in anteprima esclusiva i brano del nuovo album “Calmocobra”, in uscita domani. Cassa in spalla e microfono il cantautore ha abbracciato gli ignari passeggeri scatenandosi tra le note di “Punk Love Storia”, uno dei brani inediti. (Ilfattoquotidiano.it)